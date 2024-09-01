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Оплата за снаряди. Путін подарував Кім Чен Ину породистих коней, - The Times

Фото: Кім Чен Ин та Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину понад два десятки породистих коней. Це була частина оплати за надані північнокорейські снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

Видання зазначає, що північнокорейський лідер отримав нову партію коней з Росії породи орловський рисак, що стало ознакою зростаючого зближення з Путіним.

Ветеринарна служба Приморського краю РФ, де є залізничне сполучення з КНДР, повідомила, що минулої неділі через кордон було перевезено 24 коні - 19 жеребців і п'ять кобил.

Відомо, що орловські рисаки - це улюблена порода коней Кім Чен Ина. Він часто з'являється на пропагандистських зображеннях з конями цієї породи. У 2022 році до Північної Кореї з Росії відправили 30 коней цієї породи.

The Sunday Times з посиланням на південнокорейські ЗМІ повідомили, що нова партія коней була передана Кім Чен Ину як частина оплати за артилерійські боєприпаси, які отримала російська армія для застосування в Україні.

 

Допомога КНДР для Росії

Північна Корея - одна з небагатьох країн, які підтримують Росію у війні проти України. Крім того, КНДР надає російській армії військову допомогу. Йдеться про артилерійські снаряди та ракети.

За даними The Washington Post, Північна Корея могла з серпня 2023 року по січень 2024 року передати Росії близько 1,6 млн артилерійських боєприпасів. Факт передачі снарядів підтверджує також українська розвідка.

Крім того, КНДР надає Росії балістичні ракети. Останнім часом РФ почала активніше застосовувати їх для ударів по Україні.

Що відомо про північнокорейські балістичні ракети KN-23 - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяКНДРКім Чен Ин