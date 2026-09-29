Оплата проїзду у Києві може працювати з перебоями: мешканцям дали пораду

Через постійні російські удари по дата-центрах столичні фахівці змушені провести технічні роботи. Вони розпочались о 22:00 і триватимуть орієнтовно до першої половини дня 30 вересня.

"У цей період можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів, зокрема тих, що використовують для оплати проїзду у громадському транспорті", - йдеться у заяві.

Як працює оплата проїзду

Міська влада закликає киян та гостей столиці за можливості розраховуватися за проїзд банківською карткою. Пасажирам, які не мають такої можливості, рекомендують купити поїздки заздалегідь - усі поїздки, придбані до початку технічних робіт, валідуватимуться без проблем у звичайному режимі.

"Натомість поїздки, придбані під час технічних робіт, тимчасово не валідуватимуться. Вони збережуться та будуть доступні для використання після відновлення роботи сервісів", - розповіли в КМДА.

Наголошується, що обмеження є тимчасовими, а спеціалісти працюють над максимально швидким відновленням системи.