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Оплата проїзду у Києві може працювати з перебоями: мешканцям дали пораду

22:54 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: громадський транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві з вечора 29 вересня до першої половини 30 вересня можливі збої в оплаті проїзду в транспорті через наслідки ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Через постійні російські удари по дата-центрах столичні фахівці змушені провести технічні роботи. Вони розпочались о 22:00 і триватимуть орієнтовно до першої половини дня 30 вересня.

"У цей період можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів, зокрема тих, що використовують для оплати проїзду у громадському транспорті", - йдеться у заяві.

Як працює оплата проїзду

Міська влада закликає киян та гостей столиці за можливості розраховуватися за проїзд банківською карткою. Пасажирам, які не мають такої можливості, рекомендують купити поїздки заздалегідь - усі поїздки, придбані до початку технічних робіт, валідуватимуться без проблем у звичайному режимі.

"Натомість поїздки, придбані під час технічних робіт, тимчасово не валідуватимуться. Вони збережуться та будуть доступні для використання після відновлення роботи сервісів", - розповіли в КМДА.

Наголошується, що обмеження є тимчасовими, а спеціалісти працюють над максимально швидким відновленням системи.

Нагадаємо, провайдер "Ланет" призупинив роботу Центру обслуговування у Києві з міркувань безпеки. Послуги та консультації надаються дистанційно.

Зазначимо, питання захисту дата-центрів і мобільного зв'язку розглядали на засіданні Ставки. Прем'єр Сергій Корецький підкреслив, що загроза для інфраструктури залишиться до кінця війни.

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