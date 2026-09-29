Провайдер "Ланет" зробив заяву про зміни в роботі у Києві

Провайдер "Ланет" тимчасово призупинив роботу Центру обслуговування у Києві, але продовжує надавати послуги та консультації дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook провайдера "Ланет".

У компанії повідомили абонентам про тимчасове припинення роботи київського Центру обслуговування.

Там пояснили, що таке рішення ухвалили з міркувань безпеки. Йдеться про безпеку як працівників "Ланет", так і відвідувачів центру.

При цьому робота мережі не зупиняється. Абоненти можуть і надалі користуватися послугами провайдера у звичному режимі.

Якщо клієнтам потрібна допомога або консультація, вони можуть звертатися дистанційно. Для цього доступні онлайн-сервіси та інші канали зв'язку компанії.

У "Ланет" зазначили, що додатково повідомлять про відновлення роботи Центру обслуговування абонентів у Києві.

"Дякуємо за розуміння", - звернулися до клієнтів у компанії.