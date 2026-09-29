Провайдер "Ланет" зробив заяву про зміни в роботі у Києві
Провайдер "Ланет" тимчасово призупинив роботу Центру обслуговування у Києві, але продовжує надавати послуги та консультації дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook провайдера "Ланет".
У компанії повідомили абонентам про тимчасове припинення роботи київського Центру обслуговування.
Там пояснили, що таке рішення ухвалили з міркувань безпеки. Йдеться про безпеку як працівників "Ланет", так і відвідувачів центру.
При цьому робота мережі не зупиняється. Абоненти можуть і надалі користуватися послугами провайдера у звичному режимі.
Якщо клієнтам потрібна допомога або консультація, вони можуть звертатися дистанційно. Для цього доступні онлайн-сервіси та інші канали зв'язку компанії.
У "Ланет" зазначили, що додатково повідомлять про відновлення роботи Центру обслуговування абонентів у Києві.
"Дякуємо за розуміння", - звернулися до клієнтів у компанії.
Нагадуємо, що Росія вже завдавала ударів по українських дата-центрах. Через це питання їхнього захисту та стабільності мобільного зв'язку розглядали на засіданні Ставки.
Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що загроза для цифрової інфраструктури зберігатиметься до завершення війни.
За його словами, Україна готує різні варіанти захисту, зокрема розміщення частини інфраструктури під землею, у "хмарі" та за кордоном.