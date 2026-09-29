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Оплата проезда в Киеве может работать с перебоями: жителям дали совет

22:54 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: общественный транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве с вечера 29 сентября до первой половины 30 сентября возможны сбои в оплате проезда в транспорте из-за последствий вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Из-за постоянных российских ударов по дата-центрам столичные специалисты вынуждены провести технические работы. Они начались в 22:00 и продлятся ориентировочно до первой половины дня 30 сентября.

"В этот период возможны временные перебои в работе отдельных цифровых сервисов, в частности тех, которые используют для оплаты проезда в общественном транспорте", - говорится в заявлении.

Как работает оплата проезда

Городские власти призывают киевлян и гостей столицы по возможности рассчитываться за проезд банковской картой. Пассажирам, не имеющим такой возможности, рекомендуют купить поездки заранее - все поездки, приобретенные до начала технических работ, будут валидироваться без проблем в обычном режиме.

"Вместо этого поездки, приобретенные во время технических работ, временно не будут валидироваться. Они сохранятся и будут доступны для использования после возобновления работы сервисов", - рассказали в КГГА.

Отмечается, что ограничения являються временными, а специалисты работают над максимально быстрым восстановлением системы.

Напомним, провайдер "Ланет" приостановил работу Центра обслуживания в Киеве по соображениям безопасности. Услуги и консультации предоставляются дистанционно.

Отметим, что вопросы защиты дата-центров и мобильной связи рассматривались на заседании Ставки. Премьер Сергей Корецкий подчеркнул, что угроза для инфраструктуры останется до конца войны.

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КГГАКиевВойна в Украине