Оплата проезда в Киеве может работать с перебоями: жителям дали совет

Из-за постоянных российских ударов по дата-центрам столичные специалисты вынуждены провести технические работы. Они начались в 22:00 и продлятся ориентировочно до первой половины дня 30 сентября.

"В этот период возможны временные перебои в работе отдельных цифровых сервисов, в частности тех, которые используют для оплаты проезда в общественном транспорте", - говорится в заявлении.

Как работает оплата проезда

Городские власти призывают киевлян и гостей столицы по возможности рассчитываться за проезд банковской картой. Пассажирам, не имеющим такой возможности, рекомендуют купить поездки заранее - все поездки, приобретенные до начала технических работ, будут валидироваться без проблем в обычном режиме.

"Вместо этого поездки, приобретенные во время технических работ, временно не будут валидироваться. Они сохранятся и будут доступны для использования после возобновления работы сервисов", - рассказали в КГГА.

Отмечается, что ограничения являються временными, а специалисты работают над максимально быстрым восстановлением системы.