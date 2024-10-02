Опитування показало рейтинги Гарріс і Трампа у найважливішому штаті Пенсільванія

Опитування, проведене двопартійною командою для AARP, показало, що Гарріс набирає 49% голосів ймовірних виборців, Трамп – 47%. 3% не визначились.

Опитування, яке проводилося з 17 по 24 вересня по телефону та за допомогою повідомлень в інтернеті, стало першим опитуванням, проведеним AARP у штаті після того, як президент Джо Байден вибув із гонки.

Трамп випереджає Гарріс лише серед виборців у віці 65 років і старше. Ці виборці назвали інфляцію та високі ціни головними проблемами.

50% ймовірних виборців ретроспективно схвалюють роботу Трампа на посаді президента, а 49% не схвалюють. Щодо Гарріс, 45% схвалюють її роботу на посаді віцепрезидента, а 52% не схвалюють. Соціологи, які проводили опитування, зазначають, що це суперечить їхній особистій популярності, де Трамп відстає на 7 процентних пунктів.

Гарріс лідирує серед жінок на 19 пунктів, тоді як Трамп випереджає її у чоловіків на 16 пунктів.