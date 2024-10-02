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Опрос показал рейтинги Харрис и Трампа в важнейшем штате Пенсильвания

Фото: экс-президент США Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

По данным нового опроса, вице-президент США Камала Харрис на 2% опережает бывшего президента Дональда Трампа в важнейшем колеблющемся штате Пенсильвания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Опрос, проведенный двухпартийной командой для AARP, показал, что Харрис набирает 49% голосов вероятных избирателей, Трамп – 47%. 3% не определились.

Опрос, проводившийся с 17 по 24 сентября по телефону и посредством сообщений в интернете, стал первым опросом, проведенным AARP в штате после того, как президент Джо Байден выбыл из гонки.

Трамп опережает Харрис лишь среди избирателей в возрасте 65 лет и старше. Эти избиратели назвали инфляцию и высокие цены главными проблемами.

50% вероятных избирателей ретроспективно одобряют работу Трампа на посту президента, а 49% не одобряют. Что касается Харрис, 45% одобряют ее работу на посту вице-президента, а 52% не одобряют. Социологи, проводившие опрос, отмечают, что это противоречит их личной популярности, где Трамп отстает на 7 процентных пунктов.

Харрис лидирует среди женщин на 19 пунктов, в то время как Трамп опережает ее у мужчин на 16 пунктов.

 

Напомним, обнародованный 26 сентября опрос Bloomberg News/Morning Consult показал, что Харрис несколько опережает Трампа сразу в шести ключевых штатах.

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Выборы в СШАДональд ТрампКамала Харрис