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Опитування показало, як погіршилась світова репутація Росії після нападу на Україну

Фото: опитування показало, як погіршилась світова репутація Росії після нападу на Україну (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Повномасштабне вторгнення в Україну значно погіршило світову репутацію Росії. Більшість країн Європи почали негативно ставитись до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Morning Consult.

Результати опитування свідчать, що найбільш негативно до Росії почали ставитись у Великій Британії. Там рейтинг просів на 79 пунктів. Далі йде Японія зі зниженням рейтингу на 75 пунктів.

Також погіршення репутації росіян відстежується у європейських країнах. У Німеччині та Франції це -68, Італії та Іспанія -69. А от у США громадська думка виявилась найменш ворожою -62 пункти. Це викликано тим, що не всі громадяни схвалюють військову підтримку України.

Відстежується і те, що в країнах Південної Америки ставлення до Росії краще ніж в ЄС. При цьому Мексика є єдиною країною у вибірці, яка має чистий позитивний рейтинг Росії +5 пунктів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії. Його хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого. Проте Угорщина може відстрочити процес.

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