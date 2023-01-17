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Опрос показал, как ухудшилась мировая репутация России после нападения на Украину

Фото: опрос показал, как ухудшилась мировая репутация России после нападения на Украину (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Полномасштабное вторжение в Украину значительно ухудшило мировую репутацию России. Большинство стран Европы начали негативно относиться к Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Morning Consult.

Результаты опроса свидетельствуют, что наиболее негативно к России стали относиться в Великобритании. Там рейтинг просел на 79 пунктов. Далее следует Япония со снижением рейтинга на 75 пунктов.

Также ухудшение репутации россиян наблюдается в европейских странах. В Германии и Франции это -68, Италии и Испания -69. А вот в США общественное мнение оказалось наименее враждебным -62 пункта. Это вызвано тем, что не все граждане одобряют военную поддержку Украины.

Отслеживается и то, что в странах Южной Америки отношение к России лучше, чем в ЕС. При этом Мексика является единственной страной в выборке с чистым положительным рейтингом России +5 пунктов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский союз ускоряет работу над 10-м пакетом санкций против России. Его хотят одобрить на саммит Украина-ЕС, запланированный на начало февраля. Однако Венгрия может отсрочить процесс.

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