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Опитування про екстрадицію українців. ЦПД спростував черговий російський фейк

Україна, Середа 27 грудня 2023 22:34
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Опитування про екстрадицію українців. ЦПД спростував черговий російський фейк Фото: ЦПД спростував черговий російський фейк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німеччина не проводить опитувань щодо підтримки примусової екстрадиції українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Ворожі Telegram-канали поширюють результати опитування нібито від статистичної служби Європейського Союзу щодо того, чи готові громадяни Німеччини підтримати примусову екстрадицію українських біженців", - повідомили в центрі.

Telegram-канали повідомляють, що згідно зі "статистикою", більшість громадян Німеччини підтримують такий варіант.

Однак під час аналізу центр встановив, що подібних статичних даних на сайті Eurostat немає.

"Отже, поширювана рашистами інформація є черговим фейком, мета якого - створити ілюзію втоми від українців та України загалом", - наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у мережі активізувалося створення фейкових Telegram-каналів українських бригад і батальйонів.

Нещодавно Служба безпеки України нагадала, що під час повномасштабного вторгнення РФ в країні з'явилась велика кількість колаборантів та зрадників. Повідомити про них можна за допомогою спеціального чат-бота.

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