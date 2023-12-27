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Опрос об экстрадиции украинцев. ЦПД опроверг очередной российский фейк

Украина, Среда 27 декабря 2023 22:34
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Опрос об экстрадиции украинцев. ЦПД опроверг очередной российский фейк Фото: ЦПИ опроверг очередной российский фейк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Германия не проводит опросов по поддержке принудительной экстрадиции украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Враждебные Telegram-каналы распространяют результаты опроса якобы от статистической службы Европейского Союза относительно того, готовы ли граждане Германии поддержать принудительную экстрадицию украинских беженцев", - сообщили в центре.

Telegram-каналы сообщают, что согласно "статистике", большинство граждан Германии поддерживают такой вариант.

Однако в ходе анализа центр установил, что подобных статических данных на сайте Eurostat нет.

"Итак, распространяемая рашистами информация является очередным фейком, цель которого - создать иллюзию усталости от украинцев и Украины в целом", - отметили в ЦПИ.

Напомним, мы сообщали, что в сети активизировалось создание фейковых Telegram-каналов украинских бригад и батальонов.

Недавно Служба безопасности Украины напомнила, что во время полномасштабного вторжения РФ в стране появилось большое количество коллаборантов и предателей. Сообщить о них можно с помощью специального чат-бота.

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