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Опитування анонімно, КРІ та штучний інтелект. Зеленський пропонує реформу для правоохоронців

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський пропонує реформу для правоохоронних органів. Вона покликана покращити роботу правоохоронців та цифровізувати її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №273, опублікований на сайті Офісу президента.

Глава держави пропонує провести реформу у період з 2023 до 2027 років. Вона буде стосуватися прокуратури, поліції, Міністерства внутрішніх справ, прикордонної та митної служб, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та СБУ.

Зеленський зазначає, що серед завдань реформи - покращити роботу правоохоронці, цифрувати деякі процеси та зробити їх максимально прозорими, розмежувати компетентність і повноваження різних органів, а також привести правоохоронні структури до стандартів ЄС.

Що пропонує реформа:

  • розмежувати напрямки діяльності різних правоохоронних органів;
  • посилити кібербезпеку, щоб протидіяти внутрішнім і зовнішнім загрозам;
  • покращити взаємодію з громадськістю, щоб краще протидіяти злочинності;
  • інтеграція з ЄС, зокрема у питання прикордонного контролю, запровадження єдиної системи для обміну інформацією;
  • запровадження єдиної медійної політики та стратегії публічної комунікації;
  • введення анонімних опитувань для населення для встановлення кількості осіб, які стали потерпілими чи причетними до порушення;
  • розвиток альтернативних методів вирішення конфлікту: покарання, пробації, угод про примирення і медіації;
  • ведення показників ефективності (KPI) для правоохоронців та прокуратури;
  • посилення контролю для запобігання корупції, дотримання гендерної рівності;
  • впровадження ІТ-технологія, цифровізація процесів, а також використання під час розслідувань штучного інтелекту, блокчейну, хмарних обчислень та інших інноваційних рішень.

Нагадаємо, в МВС оголосили, що реформують механізм отримання водійських прав, зокрема змінять процес складання іспитів.

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