Фейсконтроль та теорія без автошколи. В Україні реформують механізм здобуття прав

Вже з липня в Україні буде змінена робота сервісів МВС. Зокрема, окрім зменшення їх кількості втричі, планується мінімізувати корупцію під час навчання та складання іспитів на водійські права.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Інтерфакс-Україна ".

"До сервісів МВС у мене є деякі зауваження. Насамперед це стосується послуг, які надають підрозділи Головного сервісного центру. На сьогодні назріло питання, яке стосується практично кожного громадянина України, - чистота і прозорість складання теоретичних і практичних іспитів на водіння автотранспортом", - розповів він.

За його словами, планується мінімізувати отримання водійських ліцензій без відповідного навчання і без відповідного чистого складання цих іспитів.

"Ми здійснили аудит роботи центрів: наразі їх в Україні 148, а після оптимізації буде 55 таких пунктів", - уточнив він.

За його словами, класи, де складатимуть теоретичні іспити, до кінця цього року будуть обладнані відповідними камерами, які унеможливлять існування так званих сліпих зон. Також, як розповів міністр, буде ідентифікація обличчя кожної людини, яка прийде складати іспити.

"Крім того, хочемо дати кожному громадянину можливість самостійно опановувати теорію ПДД або з репетитором, тобто не обов'язково буде ходити в школу. Головне - прозорість складання іспитів", - додав Клименко.

Він уточнив, що до людей з інвалідністю мобільні сервісні центри виїжджатимуть до того чи іншого населеного пункту.

Крім того, як зазначив міністр, до кінця цього року планується обладнати майже 150 автомобілів камерами 360 градусів, які зможуть показувати весь салон - щоб бачити учня, інструктора, планшет, можливі порушення і підказки.

За словами Клименка, ці машини будуть обладнані трекерами з визначенням маршруту руху, а також здійснюватиметься повний аудіозапис із салону автомобіля.

Відповідаючи на запитання про те, чи очікує він "палки в колеса" з огляду на такі новації, оскільки нині права можна "купити" за хабар, міністр сказав: "Так, очікуємо. І ми до цього готові. Я вам скажу, що цю позицію підтримало і керівництво держави - мінімізувати можливість будь-яких корупційних ризиків, які стосуються надання послуг МВС".

Говорячи про те, чи вірить він у те, що корупцію в сервісах можна звести до мінімуму, Клименко наголосив: "Так, вірю. Ми переводимо послуги в цифру. Це мінімізація контакту працівників сервісних центрів із громадянами. І контроль за складанням цих іспитів".

Що стосується контролю чистоти процесу, то, за словами глави МВС, у міністерстві буде створено відповідний контролювальний моніторинговий підрозділ, який опікуватиметься перевіркою корупційних фактів, про які надходить інформація.

"Весь персонал сервісних центрів пройде перевірку на благонадійність, і в тих сервісних центрах, які залишаться працювати на кінець року, ми хочемо бачити саме людей, на яких немає скарг. Змінимо частину менеджменту сервісних центрів", - додав міністр.

Як повідомлялось, в Україні з 28 квітня відновили роботу камер автоматичної фіксації порушень на автошляхах у 16 містах і регіонах. Мова йде про 39 таких комплексів.