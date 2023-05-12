Опросы анонимно, КРІ и искусственный интеллект. Зеленский предлагает реформу для правоохранителей

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает реформу для правоохранительных органов. Она призвана улучшить работу правоохранителей и цифровизировать ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №273, опубликованный на сайте Офиса президента.

Глава государства предлагает провести реформу в период с 2023 по 2027 годы. Она будет касаться прокуратуры, полиции, Министерства внутренних дел, пограничной и таможенной служб, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и СБУ.

Зеленский отмечает, что среди задач реформы - улучшить работу правоохранители, цифровизировать некоторые процессы и сделать их максимально прозрачными, разграничить компетентность и полномочия разных органов, а также привести правоохранительные структуры к стандартам ЕС.

Что предлагает реформа: