Опитування анонімно, КРІ та штучний інтелект. Зеленський пропонує реформу для правоохоронців
Президент України Володимир Зеленський пропонує реформу для правоохоронних органів. Вона покликана покращити роботу правоохоронців та цифровізувати її.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №273, опублікований на сайті Офісу президента.
Глава держави пропонує провести реформу у період з 2023 до 2027 років. Вона буде стосуватися прокуратури, поліції, Міністерства внутрішніх справ, прикордонної та митної служб, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та СБУ.
Зеленський зазначає, що серед завдань реформи - покращити роботу правоохоронці, цифрувати деякі процеси та зробити їх максимально прозорими, розмежувати компетентність і повноваження різних органів, а також привести правоохоронні структури до стандартів ЄС.
Що пропонує реформа:
- розмежувати напрямки діяльності різних правоохоронних органів;
- посилити кібербезпеку, щоб протидіяти внутрішнім і зовнішнім загрозам;
- покращити взаємодію з громадськістю, щоб краще протидіяти злочинності;
- інтеграція з ЄС, зокрема у питання прикордонного контролю, запровадження єдиної системи для обміну інформацією;
- запровадження єдиної медійної політики та стратегії публічної комунікації;
- введення анонімних опитувань для населення для встановлення кількості осіб, які стали потерпілими чи причетними до порушення;
- розвиток альтернативних методів вирішення конфлікту: покарання, пробації, угод про примирення і медіації;
- ведення показників ефективності (KPI) для правоохоронців та прокуратури;
- посилення контролю для запобігання корупції, дотримання гендерної рівності;
- впровадження ІТ-технологія, цифровізація процесів, а також використання під час розслідувань штучного інтелекту, блокчейну, хмарних обчислень та інших інноваційних рішень.
Нагадаємо, в МВС оголосили, що реформують механізм отримання водійських прав, зокрема змінять процес складання іспитів.
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