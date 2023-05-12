Опитування анонімно, КРІ та штучний інтелект. Зеленський пропонує реформу для правоохоронців

Президент України Володимир Зеленський пропонує реформу для правоохоронних органів. Вона покликана покращити роботу правоохоронців та цифровізувати її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №273, опублікований на сайті Офісу президента.

Глава держави пропонує провести реформу у період з 2023 до 2027 років. Вона буде стосуватися прокуратури, поліції, Міністерства внутрішніх справ, прикордонної та митної служб, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та СБУ.

Зеленський зазначає, що серед завдань реформи - покращити роботу правоохоронці, цифрувати деякі процеси та зробити їх максимально прозорими, розмежувати компетентність і повноваження різних органів, а також привести правоохоронні структури до стандартів ЄС.

Що пропонує реформа: