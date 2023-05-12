Опросы анонимно, КРІ и искусственный интеллект. Зеленский предлагает реформу для правоохранителей
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает реформу для правоохранительных органов. Она призвана улучшить работу правоохранителей и цифровизировать ее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №273, опубликованный на сайте Офиса президента.
Глава государства предлагает провести реформу в период с 2023 по 2027 годы. Она будет касаться прокуратуры, полиции, Министерства внутренних дел, пограничной и таможенной служб, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и СБУ.
Зеленский отмечает, что среди задач реформы - улучшить работу правоохранители, цифровизировать некоторые процессы и сделать их максимально прозрачными, разграничить компетентность и полномочия разных органов, а также привести правоохранительные структуры к стандартам ЕС.
Что предлагает реформа:
- разграничить направления деятельности разных правоохранительных органов;
- усилить кибербезопасность, чтобы противодействовать внутренним и внешним угрозам;
- улучшить взаимодействие с общественностью, чтобы лучше противодействовать преступности;
- интеграция с ЕС, в частности по вопросу пограничного контроля, введение единой системы для обмена информацией;
- введение единой медийной политики и стратегии публичной коммуникации;
- введение анонимных опросов для населения для установления количества лиц, ставших потерпевшими или причастными к нарушению;
- развитие альтернативных методов разрешения конфликта: наказания, пробации, соглашений о примирении и медиации;
- ведение показателей эффективности (KPI) для правоохранителей и прокуратуры;
- усиление контроля для предотвращения коррупции, соблюдения гендерного равенства;
- внедрение ІТ-технологии, цифровизации процессов, а также использования в ходе расследований искусственного интеллекта, блокчейна, облачных вычислений и других инновационных решений.
Напомним, в МВД объявили, что реформируют механизм получения водительских прав, в том числе изменят процесс сдачи экзаменов.
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