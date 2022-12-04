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Опинились в оточенні. Нові подробиці загибелі грузинських добровольців під Бахмутом

Фото: з'явилися деталі загибелі грузинських добровольців під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Добровольці з Грузії, про загибель яких стало відомо сьогодні, потрапили до оточення окупантів під Бахмутом. Також було поранено грузинського командира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Протягом останніх днів в оточенні під Бахмутом опинилася група воїнів, наших українців та грузинських добровольців з 57-ї бригади", - розповів він.

За словами Єрмака наразі відомо про пораненого грузинського командира та п‘ятьох загиблих грузинських бійців.

Як повідомлялося, у боях під Бахмутом загинули п'ять громадян Грузії, які добровільно стали на захист України. Трагедія сталася 3 грудня. Вони загинули в 10-годинному бою в районі Бахмута і були бійцями 57-ї бригади.

За даними на кінець жовтня в Україні загинули 22 добровольці з Грузії.

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