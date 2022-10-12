Опікуни та водії. Кому з чоловіків дозволяють виїздити за кордон під час війни

Кому з чоловіків можна виїздити за кордон під час воєнного стану

Обмеження на виїзд з країни не поширюються стосуються чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Або на утриманні яких є дитина з інвалідністю, нагадує адвокат.

"27 вересня почали діяти зміни, які стосуються супроводу осіб з інвалідністю. Раніше чоловікам, які супроводжували таких осіб, виїхати дозволялося лише один раз на час дії воєнного стану. Тепер вони можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю та тих, хто потребує постійного догляду, дітей з інвалідністю або певного переліку хвороб, за якими вони доглядають, якщо діти перебувають на консульському обліку", — розповідає Денис Соловей.

Також виїзд дозволяють тим, хто є усиновителем, опікуном, або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції, додає він.

Фото: Виїзд за кордон під час дії воєнного стану в Україні дозволяється кільком категоріям чоловіків-громадян України (facebook.com/border.gov.md)

За словами адвоката, на законодавчому рівні було прийнято ряд змін, які дозволили виїзд таким категоріям:

учасникам бойових дій – на лікування та реабілітацію;

військовослужбовцям, які виїжджають на воєнну підготовку;

морякам, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден чи проходження практичної підготовки на судах;

діячам культури для благодійного збору коштів та представлення України на міжнародному рівні;

спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки для участі в офіційних міжнародних змаганнях та тренувальних зборах;

працівникам залізничного транспорту;

водіям транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають відповідну ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

водіям-волонтерам, в тому випадку, коли вони перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.

Зверніть увагу. Для кожної з таких категорій є перелік документів, який підтверджує мету поїздки. Цей список документів треба надати українським прикордонникам при виїзді з країни.