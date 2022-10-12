Опекуны и водители. Кому из мужчин разрешают выезжать за границу во время войны

На период действия правового режима военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы Украины.
Но в этих правилах есть исключение, говорит РБК-Украина адвокат компании Gracers Денис Соловей.
По его словам, исключения распространяются на тех, кто имеет удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.
Ограничения на выезд из страны не распространяются на мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, или которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей в возрасте до 18 лет. Или на содержании которых ребенок с инвалидностью, напоминает адвокат.
"27 сентября начали действовать изменения, касающиеся сопровождения лиц с инвалидностью. Ранее мужчинам, сопровождавшим таких лиц, уехать разрешалось только один раз во время действия военного положения. Теперь они могут выезжать за границу к лицам с инвалидностью и нуждающимся в постоянном уходе, детей с инвалидностью или определенного перечня болезней, за которыми они ухаживают, если дети состоят на консульском учете", — рассказывает Денис Соловей.
Также выезд позволяют тем, кто является усыновителем, опекуном или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции, добавляет он.
Фото: Выезд за границу во время действия военного положения разрешается нескольким категориям мужчин-граждан Украины (facebook.com/border.gov.md)
По словам адвоката, на законодательном уровне был принят ряд изменений, позволивших выезд следующим категориям:
Обратите внимание. Для каждой из таких категорий есть список документов, подтверждающий цель поездки. Этот список документов следует предоставить украинским пограничникам при выезде из страны.
Между тем в ГПСУ рассказали РБК-Украина, сколько людей выехали за границу за последние два дня из-за ракетных обстрелов Украины.
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