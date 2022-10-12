Опікуни та водії. Кому з чоловіків дозволяють виїздити за кордон під час війни

На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам-громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України.

За його словами, виключення розповсюджуються на тих, хто має посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Але у цих правилах є виключення, каже РБК-Україна адвокат компанії Gracers Денис Соловей.

Кому з чоловіків можна виїздити за кордон під час воєнного стану

Обмеження на виїзд з країни не поширюються стосуються чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Або на утриманні яких є дитина з інвалідністю, нагадує адвокат.

"27 вересня почали діяти зміни, які стосуються супроводу осіб з інвалідністю. Раніше чоловікам, які супроводжували таких осіб, виїхати дозволялося лише один раз на час дії воєнного стану. Тепер вони можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю та тих, хто потребує постійного догляду, дітей з інвалідністю або певного переліку хвороб, за якими вони доглядають, якщо діти перебувають на консульському обліку", — розповідає Денис Соловей.

Також виїзд дозволяють тим, хто є усиновителем, опікуном, або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції, додає він.

Фото: Виїзд за кордон під час дії воєнного стану в Україні дозволяється кільком категоріям чоловіків-громадян України (facebook.com/border.gov.md)

За словами адвоката, на законодавчому рівні було прийнято ряд змін, які дозволили виїзд таким категоріям:

учасникам бойових дій – на лікування та реабілітацію;

військовослужбовцям, які виїжджають на воєнну підготовку;

морякам, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден чи проходження практичної підготовки на судах;

діячам культури для благодійного збору коштів та представлення України на міжнародному рівні;

спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки для участі в офіційних міжнародних змаганнях та тренувальних зборах;

працівникам залізничного транспорту;

водіям транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають відповідну ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

водіям-волонтерам, в тому випадку, коли вони перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.

Зверніть увагу. Для кожної з таких категорій є перелік документів, який підтверджує мету поїздки. Цей список документів треба надати українським прикордонникам при виїзді з країни.