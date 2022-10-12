Опекуны и водители. Кому из мужчин разрешают выезжать за границу во время войны

На период действия правового режима военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы Украины.

По его словам, исключения распространяются на тех, кто имеет удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

Но в этих правилах есть исключение, говорит РБК-Украина адвокат компании Gracers Денис Соловей.

Кому из мужчин можно выезжать за границу во время военного положения

Ограничения на выезд из страны не распространяются на мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, или которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей в возрасте до 18 лет. Или на содержании которых ребенок с инвалидностью, напоминает адвокат.

"27 сентября начали действовать изменения, касающиеся сопровождения лиц с инвалидностью. Ранее мужчинам, сопровождавшим таких лиц, уехать разрешалось только один раз во время действия военного положения. Теперь они могут выезжать за границу к лицам с инвалидностью и нуждающимся в постоянном уходе, детей с инвалидностью или определенного перечня болезней, за которыми они ухаживают, если дети состоят на консульском учете", — рассказывает Денис Соловей.

Также выезд позволяют тем, кто является усыновителем, опекуном или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции, добавляет он.

Фото: Выезд за границу во время действия военного положения разрешается нескольким категориям мужчин-граждан Украины (facebook.com/border.gov.md)

По словам адвоката, на законодательном уровне был принят ряд изменений, позволивших выезд следующим категориям:

участникам боевых действий – на лечение и реабилитацию;

военнослужащим, выезжающим на военную подготовку;

морякам, если они направляются на работу на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или прохождении практической подготовки на судах;

деятелям культуры для благотворительного сбора и представления Украины на международном уровне;

спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

работникам железнодорожного транспорта;

водителям транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих соответствующую лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

водителям-волонтерам, в том случае когда они перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь.

Обратите внимание. Для каждой из таких категорий есть список документов, подтверждающий цель поездки. Этот список документов следует предоставить украинским пограничникам при выезде из страны.