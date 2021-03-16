На опережение: город под Киевом ужесточил карантин

Он отметил, что за месяц в городе увеличилось количество новых случаев коронавируса в три раза - 15 февраля было выявлено 89 заражений, тогда как 15 марта 233. По словам Маркушина, сейчас в ирпенской центральной больнице на 100% заполнены инфекционные отделения и все палаты для лечения больных COVID-19.

"Только за день в ирпенские амбулатории обращаются более 200 больных с подозрением на коронавирус. Нагрузка на медиков возросла в разы. Поэтому принял решение безотлагательно созвать заседание комиссии ТЭБ и ЧС и сработать на опережение", - заявил Маркушин.

По его словам, чтобы "избежать перевода Ирпенской общины с "оранжевой" в "красную" карантинную зону" с 17 марта по 5 апреля будут введены такие ограничения: