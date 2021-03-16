На випередження: місто під Києвом посилило карантин

Він зазначив, що за місяць в місті збільшилася кількість нових випадків коронавірусу в три рази - 15 лютого було виявлено 89 заражень, тоді як 15 березня 233. За словами Маркушина, зараз в ірпінської центральної лікарні на 100% заповнені інфекційні відділення і всі палати для лікування хворих COVID-19.

"Тільки за день в ірпінські амбулаторії звертаються понад 200 хворих з підозрою на коронавірус. Навантаження на медиків зросла в рази. Тому прийняв рішення невідкладно скликати засідання комісії ТЕБ та НС і спрацювати на випередження", - заявив Маркушин.

За його словами, щоб "уникнути переводу Ірпінської громади з "помаранчевої" в "червону" карантинну зону" з 17 березня по 5 квітня будуть введені такі обмеження: