На випередження: місто під Києвом посилило карантин

Влада Ірпеня, що під Києвом, прийняли рішення про посилення карантинних обмежень в період з 17 березня по 5 квітня. Таке рішення викликане погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом.
Про це заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Facebook.
Він зазначив, що за місяць в місті збільшилася кількість нових випадків коронавірусу в три рази - 15 лютого було виявлено 89 заражень, тоді як 15 березня 233. За словами Маркушина, зараз в ірпінської центральної лікарні на 100% заповнені інфекційні відділення і всі палати для лікування хворих COVID-19.
"Тільки за день в ірпінські амбулаторії звертаються понад 200 хворих з підозрою на коронавірус. Навантаження на медиків зросла в рази. Тому прийняв рішення невідкладно скликати засідання комісії ТЕБ та НС і спрацювати на випередження", - заявив Маркушин.
За його словами, щоб "уникнути переводу Ірпінської громади з "помаранчевої" в "червону" карантинну зону" з 17 березня по 5 квітня будуть введені такі обмеження:
Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням посилити карантинні обмеження у столиці з-за зростання захворюваності COVID.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Київ перебуває під загрозою потрапляння в "червону зону". Він закликав місцеві влади самостійно посилити карантинні обмеження.