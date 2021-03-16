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На випередження: місто під Києвом посилило карантин

Автор: Ігор Литвиненко

Влада Ірпеня, що під Києвом, прийняли рішення про посилення карантинних обмежень в період з 17 березня по 5 квітня. Таке рішення викликане погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом.

Про це заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Facebook.

Він зазначив, що за місяць в місті збільшилася кількість нових випадків коронавірусу в три рази - 15 лютого було виявлено 89 заражень, тоді як 15 березня 233. За словами Маркушина, зараз в ірпінської центральної лікарні на 100% заповнені інфекційні відділення і всі палати для лікування хворих COVID-19.

"Тільки за день в ірпінські амбулаторії звертаються понад 200 хворих з підозрою на коронавірус. Навантаження на медиків зросла в рази. Тому прийняв рішення невідкладно скликати засідання комісії ТЕБ та НС і спрацювати на випередження", - заявив Маркушин.

За його словами, щоб "уникнути переводу Ірпінської громади з "помаранчевої" в "червону" карантинну зону" з 17 березня по 5 квітня будуть введені такі обмеження:

  • скасування всіх спортивних і культурно-масових заходів;
  • переведення шкіл на дистанційне навчання (з урахуванням канікул з 22 по 28 березня);
  • переклад прийому громадян в комунальних службах міста в онлайн режим;
  • відміна прийому громадян працівниками виконавчого комітету, переклад роботи ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг - ред.) в онлайн режим (крім здійснення реєстрації місця проживання та державної реєстрації фізичних та юридичних осіб, які будуть відбуватися за попереднім записом);
  • посилення контролю над дотриманням карантинних санітарних норм у місцях загального користування.

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням посилити карантинні обмеження у столиці з-за зростання захворюваності COVID.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Київ перебуває під загрозою потрапляння в "червону зону". Він закликав місцеві влади самостійно посилити карантинні обмеження.

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