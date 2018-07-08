Операцію з порятунку дітей з печери в Таїланді призупинено на 10 годин

Рятувальники визволили вже 6 дітей

Рятувальники припинили операцію зі звільнення дитячої футбольної команди з печери на півночі Таїланду. Про це повідомляє телеканал Sky News.

Так, губернатор провінції Чіанграй, в якій проводиться рятувальна операція, Наронгсак Оссатанакорн заявив, що рятувальникам потрібно "близько 10 годин", щоб підготуватися до наступного етапу операції, який почнеться вже наступного ранку. Зараз в Таїланді вже настав вечір.

Губернатор також зазначив, що операція проходить "краще, ніж очікувалося". Оссатанакорн також уточнив, що завтрашній етап рятувальної операції триватиме від 10 до 20 годин.

Зазаначається, що в результаті мусонних дощів коридори печер виявилися затопленими. Відкачати всю воду не вдалося, тому частину шляху школярі йдуть пішки, а частину пливуть під водою. Вони забезпечені екіпіровкою для підводного плавання, їх супроводжують досвідчені дайвери.

Місцева влада повідомляє, що з печери вдалося вивести чотирьох хлопчиків, усіх доставили до лікарні. При цьому деякі ЗМІ писали про шість врятованих, але офіційно ця інформація ще не підтвердилася.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Таїланді рятувальники визволили з печери 6 дітей.

Як відомо, група з 12 осіб, віком від 11 до 16 років, і їх тренер 23 червня вирушили після тренування в гірський парк, де вирішили відвідати печеру. Однак через зливи вхід в неї виявився затоплений, і юні футболісти разом з тренером виявилися заблокованими в ній.