Операції з вибухами в ТЦК курують російські спецслужби, - ЦПД

Операції з вибухами в українських ТЦК курують спецслужби Російської Федерації. Паралельно посилюється медійна кампанія, спрямована на зрив мобілізації в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.
За його словами, операції проти українських військових, зокрема з вибухами в ТЦК, курують структури Головного розвідувального управління і Федеральної служби безпеки РФ.
"Паралельно з цим посилюється і медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля з підриву мобілізації та вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають із 2024 року", - додав Коваленко.
Сьогодні ввечері стався вибух біля ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області. Що саме вибухнуло, поки невідомо. Повідомляють про одного потерпілого, який отримав легкі поранення. На місці працює поліція, встановлюються причини та обставини інциденту.
Напередодні внаслідок вибуху в будівлі Рівненського обласного ТЦК загинула одна особа, ще шестеро дістали поранення.
Зазначимо, до операцій, спрямованих на зрив мобілізації, можна віднести і вчорашній напад у Пирятині Полтавської області. Невідомий у балаклаві та камуфляжних штанях кинувся "рятувати" свого знайомого і влаштував стрілянину.
Інцидент стався на заправці, де зупинився транспорт із мобілізованими, яких супроводжували до навчального центру. Під час нападу чоловік застрелив представника ТЦК.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий назвав убивство військовослужбовця ТЦК червоною лінією. За його словами, блискавична і жорстка реакція влади - єдино можлива в ситуації свавілля проти військових.
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