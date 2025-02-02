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Операции со взрывами в ТЦК курируют российские спецслужбы, - ЦПД

Фото: руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Операции со взрывами в украинских ТЦК курируют спецслужбы Российской Федерации. Параллельна усиливается медийная кампания, направленная на срыв мобилизации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

По его словам, операции против украинских военных, в том числе с взрывами в ТЦК курируют структуры Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности рФ.

"Параллельно с этим усиливается и продолжающаяся с 2022 года медийная кампания, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливанию в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года", - добавил Коваленко.

Взрывы в украинских ТЦК

Сегодня вечером произошел взрыв возле ТЦК в Павлограде Днепропетровской области. Что именно взорвалось, пока неизвестно. Сообщается об одном пострадавшем, который получили легкие ранения. На месте работает полиция, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Накануне в результате взрыва в здании Ровенского областного ТЦК погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

 

Отметим, к операциям, направленным на срыв мобилизации можно отнести и вчерашнее нападение в Пирятине Полтавской области. Неизвестный в балаклаве и камуфляжных штанах бросился "спасать" своего знакомого и устроил стрельбу.

Инцидент произошел на заправке, где остановился транспорт с мобилизованными, которых сопровождали в учебный центр. В ходе нападения мужчина застрелил представителя ТЦК.

Командующий Сухопутный войск ВСУ Михаил Драпатый назвал убийство военнослужащего ТЦК красной линией. По его словам, молниеносная и жесткая реакция власти - единственно возможная в ситуации произвола против военных.

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