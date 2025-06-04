Операції "Павутина" не було б, якби РФ погодилася на припинення вогню, - Зеленський

"Припинення вогню могло б бути до операції, яку ми зробили (операції "Павутина" - ред.). Чи була б операція тоді? Ні", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна не залишатиме дій агресора без відповіді.

"Тобто це не значить, що ми паралельно з тим, що хочемо припинення вогню нічого не робимо. Це наш підхід. Ми повинні обирати правила. Я вважаю, що якщо правила припинення вогню для всіх, то вони для всіх. Якщо їх порушують, то й ми можемо порушувати", - зазначив президент.