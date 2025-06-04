Операції "Павутина" не було б, якби РФ погодилася на припинення вогню, - Зеленський

Якби Росія погодилася на припинення вогню, Україна не проводита б операцію "Павутина" зі знищення російської стратегічної авіації.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.
"Припинення вогню могло б бути до операції, яку ми зробили (операції "Павутина" - ред.). Чи була б операція тоді? Ні", - сказав Зеленський.
Він додав, що Україна не залишатиме дій агресора без відповіді.
"Тобто це не значить, що ми паралельно з тим, що хочемо припинення вогню нічого не робимо. Це наш підхід. Ми повинні обирати правила. Я вважаю, що якщо правила припинення вогню для всіх, то вони для всіх. Якщо їх порушують, то й ми можемо порушувати", - зазначив президент.
Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела операцію "Павутина", яку планували понад півтора року.
Дрони СБУ атакували одразу кілька російських авіабаз. Безпілотники вразили чотири військові бази: "Бєлая", "Дягилєво", "Оленья" та "Іваново".
Як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.
Загалом ідеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає 7 млрд доларів.
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