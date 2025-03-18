Операція ЗСУ у Курській області. Генштаб показав оновлену карту боїв у регіоні

Російська армія продовжує наступ у Курській області. Станом на ранок вівторка, 18 березня, буферна зона, яку контролюють Сили оборони України, знову зменшилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, у Курській області минулої доби українські воїни відбили 18 атак загарбників.

Окрім цього росіяни завдали 30 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 42 КАБ, та здійснили 301 обстріл, дев’ять з яких - із РСЗВ.

На карті, опублікованій вранці 18 березня, помітно, що росіяни, ймовірно, повернули контроль над містом Суджа або принаймні контролюють більшу його частину.



Бої у Курській області

Курська операція, розпочата Силами оборони України минулого літа, дозволила встановити контроль над близько 100 населеними пунктами та створити буферну зону. Як зазначає українське командування, ці дії були превентивним заходом для недопущення російського наступу з півночі.

Однак на початку лютого РФ почала активно використовувати північнокорейські підрозділи для боїв у Курській області, що призвело до загострення ситуації на початку березня. За словами росіян, українські військові нібито перебувають в оточенні, але Генштаб ЗСУ і президент Володимир Зеленський спростовували цю інформацію.

При цьому президент США Дональд Трамп заявив про "дуже хороші та продуктивні дискусії" з російським диктатором Володимиром Путіним. А також заявив про те, що нібито тисячі українських військових повністю оточені російськими й перебувають у дуже вразливому становищі.

"Я наполегливо просив Путіна пощадити їхні життя", - написав він.

На що Путін запропонував українським військовим, які перебувають у Курській області, здатись у полон.