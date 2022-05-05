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"Операция затянулась". Лукашенко высказался о войне России против Украины

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что война России против Украины затянулась. Но не может оценивать, идет ли она по плану Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для AP.

В частности, Лукашенко заявил, что против применения российского ядерного оружия в Украине, однако не уточнил, есть ли у президента России Владимира Путина такие планы. По его мнению, Москва пошла на вторжение в том числе с территории Беларуси якобы потому, что Киев ее провоцировал.

"Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю: я ощущаю это так, что операция эта затянулась", - отметил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не будет развязывать войну на Западе, поскольку знает, кто ему будет противостоять.

По данным украинской разведки, российское вторжение в Украину может продлиться до осени.

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