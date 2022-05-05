RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Операція затягнулася". Лукашенко висловився про війну Росії проти України

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України затягнулася. Але не може оцінювати, чи йде вона за планом Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для AP.

Зокрема, Лукашенко заявив, що проти застосування російської ядерної зброї в Україні, однак не уточнив, чи є у президента Росії Володимира Путіна такі плани. На його думку, Москва пішла на вторгнення в тому числі з території Білорусі нібито тому, що Київ її провокував.

"Але я не настільки занурений в цю проблему, щоб сказати, за планом там у них йде у росіян, як вони кажуть, або як я це відчуваю. Я ще раз підкреслюю: я відчуваю це так, що операція ця затягнулася", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь не розв'язуватиме війну на заході, оскільки знає, хто йому буде протистояти.

За даними української розвідки, російське вторгнення в Україну може тривати до осені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусьВійна Росії проти України