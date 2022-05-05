"Операція затягнулася". Лукашенко висловився про війну Росії проти України

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України затягнулася. Але не може оцінювати, чи йде вона за планом Кремля.

Зокрема, Лукашенко заявив, що проти застосування російської ядерної зброї в Україні, однак не уточнив, чи є у президента Росії Володимира Путіна такі плани. На його думку, Москва пішла на вторгнення в тому числі з території Білорусі нібито тому, що Київ її провокував.

"Але я не настільки занурений в цю проблему, щоб сказати, за планом там у них йде у росіян, як вони кажуть, або як я це відчуваю. Я ще раз підкреслюю: я відчуваю це так, що операція ця затягнулася", - зазначив Лукашенко.