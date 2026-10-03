Операція "Вівальді" набирає обертів: бійці показали нові кадри третього сезону

Бійці Третьої штурмової бригади, 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса та 10-го мобільного прикордонного загону "ДОЗОР" повинні були виконати одразу два важливих завдання:

зачистити населені пункти на Лиманщині;

вивести російських полонених живими.

"Російські дрони полювали і на наших, і на своїх. Гудіння БпЛА не припинялося. Дорогою групи зустрічали десятки тіл - це окупанти, яким не пощастило дожити до полону", - розповідають бійці "Трійки".

Українські воїни уже показали GoPro-кадри третього сезону "Вівальді". На відео можна побачити, як російські загарбники моляться на тлі наступу ЗСУ.

Також камери зафіксували, як штурмовики висаджуються з бронетехніки та одразу вступають у бій - саме так і розпочалася масштабна зачистка населених пунктів Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка та Новомихайлівка у межах третього сезону операції.

За час проведення "Вівальді" бійці Третього армійського корпусу взяли в полон близько 250 російських військових. Полонені розповіли бригадному генералу Андрію Білецькому, як їхнє командування залишило їх напризволяще, через що окупанти помирали від голоду та зневоднення.