UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Операція "Вівальді" набирає обертів: бійці показали нові кадри третього сезону

19:22 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: "Трійка" продемонструвала нові результати своєї роботи (Getty Images)

Третій армійський корпус ЗСУ продовжує звільняти українські території у Донецькій області у межах операції "Вівальді". Під час третього сезону воїнам вдалося взяти в полон чимало російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "Трійки".

Бійці Третьої штурмової бригади, 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса та 10-го мобільного прикордонного загону "ДОЗОР" повинні були виконати одразу два важливих завдання:

  • зачистити населені пункти на Лиманщині;
  • вивести російських полонених живими.

"Російські дрони полювали і на наших, і на своїх. Гудіння БпЛА не припинялося. Дорогою групи зустрічали десятки тіл - це окупанти, яким не пощастило дожити до полону", - розповідають бійці "Трійки".

Українські воїни уже показали GoPro-кадри третього сезону "Вівальді". На відео можна побачити, як російські загарбники моляться на тлі наступу ЗСУ.

Також камери зафіксували, як штурмовики висаджуються з бронетехніки та одразу вступають у бій - саме так і розпочалася масштабна зачистка населених пунктів Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка та Новомихайлівка у межах третього сезону операції.

За час проведення "Вівальді" бійці Третього армійського корпусу взяли в полон близько 250 російських військових. Полонені розповіли бригадному генералу Андрію Білецькому, як їхнє командування залишило їх напризволяще, через що окупанти помирали від голоду та зневоднення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти УкраїниЗбройні сили УкраїниДонбасДонецька областьРосійська Федерація