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Операция "Вивальди" набирает обороты: бойцы показали новые кадры третьего сезона

19:22 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: "Тройка" продемонстрировала новые результаты своей работы (Getty Images)

Третий армейский корпус ВСУ продолжает освобождать украинские территории в Донецкой области в рамках операции "Вивальди". Во время третьего сезона воинам удалось взять в плен много российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Тройки".

Бойцы Третьей штурмовой бригады, 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса и 10-го мобильного пограничного отряда "ДОЗОР" должны были выполнить сразу две важные задачи:

  • зачистить населенные пункты на Лиманщине;
  • вывести российских пленных живыми.

"Российские дроны охотились и на наших, и на своих. Гудение БпЛА не прекращалось. Дорогой группы встречали десятки тел - это оккупанты, которым не удалось дожить до плена", - рассказывают бойцы "Тройки".

Украинские воины уже показали GoPro-кадры третьего сезона "Вивальди". На видео можно увидеть, как российские захватчики молятся на фоне наступления ВСУ.

Также камеры зафиксировали, как штурмовики высаживаются из бронетехники и сразу вступают в бой - именно так и началась масштабная зачистка населенных пунктов Новое, Редкодуб, Екатериновка, Карповка и Новомихайловка в третьем сезоне операции.

За время проведения "Вивальди" бойцы Третьего армейского корпуса взяли в плен около 250 российских военных. Пленные рассказали бригадному генералу Андрею Белецкому, как их командование бросило их на произвол судьбы, из-за чего оккупанты умирали от голода и обезвоживания.

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