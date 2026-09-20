Операция "Вивальди" набирает обороты. Белецкий рассказал о новых успехах ВСУ в Донецкой области

Наступательная операция ВСУ в Донецкой области под названием "Вивальди" набирает обороты. Под украинский контроль вернули уже 125 кв. км территории.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий.

"Вивальди" продолжается и набирает обороты. Третий корпус уволил Шандриголово, Дерилово и установил полный контроль над Дробышевы", - сообщил Белецкий.

По его словам, в 1 и 2 сезонах наступательной операции "Вивальди" Третий армейский корпус и приданые подразделения вернули под украинский контроль уже 125 кв. км территорий, из которых 50 кв. км - деоккупировали.

Уничтожены еще 800 солдат противника. Общие потери армии РФ за оба сезона - более 3000 оккупантов.

Корпус продолжает стачивать наступательный потенциал сразу трех российских армий - 20-й, 25-й и 1-й танковой.

"Во время штурмовых действий впереди пехоты всегда идут дроны и НРК. Третий армейский корпус первым в мире начал десантирование наземных роботизированных комплексов. Наши тяжелые бомберы доставляют НРК-камикадзе более 10 километров в тыл противника", - рассказал Билецкий.

Он добавил, что арта и беспилотные системы били по командным пунктам, узлам связи, логистике, переправам и резервам врага. ПВО и РЭБ создали защитный купол над районом боевых действий. Ослепленный враг не сумел раскрыть замысел операции, а наши подразделения закреплялись на уволенных рубежах.

"Музыка "Вивальди" продолжается. И следующие новости - скоро", - отметил командир корпуса.