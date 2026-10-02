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Операция "Вивальди" может сломать российский план наступления на Славянск, - ISW

08:48 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Операция "Вивальди" может сломать российский план наступления на Славянск, - ISW Фото: русское наступление на Славянск может усложниться (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинская операция "Вивальди" у Лимана может осложнить российское наступление на Славянск. Об этом уже открыто говорят даже российские военные блоггеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

ISW со ссылкой на блоггеров РФ пишет, что в России есть опасения, что "Вивальди" на Лиманском направлении помешает штурму Славянска с востока.

В ISW объясняют: операция не только сорвала планы россиян широко окружить Крепостной пояс со стороны Лимана и Доброполья, но может осложнить наступление на северные города этого пояса.

Блогер, связанный с Кремлем, 30 сентября оценил, что ситуация для российских войск ухудшается не только у Лимана, но и на Славянском направлении. По его словам, украинские силы закрепились у Дибровы и Озерного. Теперь они пытаются перейти реку Северский Донец и атаковать позиции россиян у Пискуновки и Кривой Луки с севера.

Операция &quot;Вивальди&quot; может сломать российский план наступления на Славянск, - ISW
Фото: в ISW сообщили, что "Вивальди" может сорвать планы Кремля (скриншот understandingwar.org)

Еще одна проблема для РФ - канал Северский Донец - Донбасс. Блогер рассказал, что за ним ситуация тоже ухудшается: ВСУ контратакуют возле Юрковки, Малиновки и Тихоновки. Россиянам сложно укреплять свои позиции из-за трудностей с переправой через канал.

Также российские источники пишут о контратаках украинцев у Рай-Александровки. По их данным, ВСУ не дают россиянам выйти до Николаевки.

Так же считает украинский военный обозреватель Константин Машовец. Он сообщал об этом 28 и 29 сентября.

"Ликвидация российского выступа в районе Лимана во время операции "Вивальди" предположительно усложнит российские наступательные усилия по направлению к Славянску с востока", - говорится в отчете ISW.

Новая позиция на Славянском направлении

Отдельно 1 октября украинский военный заявил, что ВСУ завершают формировать позицию на Славянском направлении. По его словам, она может стать основой для предстоящей крупной операции.

В ISW отмечают, что неизвестно, где именно создают эту позицию. Также неясно, связана ли она с опасениями россиян, о которых пишут блоггеры.

Как сообщало РБК-Украина, в рамках операции "Вивальди" Третий армейский корпус превратил советские БТР-60 в дроны-камикадзе. Ими взрывали самые крепкие укрепления россиян.

Тем временем Силы обороны продвинулись севернее Корчаковки неподалеку от Сум.

Российские источники говорят об успехах армии РФ на севере Сумщины, однако доказательств этого нет.

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