Операція "Велес" завадила армії РФ закріпитися на півночі Куп'янська, - ISW

Оперція "Велес" та її результати

Американські аналітики звертають увагу на офіційну заяву президента України Володимира Зеленського, яка пролунала ще 27 жовтня.

Тоді глава держави підтвердив, що під час операції "Велес" на Куп'янському напрямку українські військові подолали понад 15 кілометрів підземними трубопроводами.

Трохи пізніше речник Об'єднаної групи сил України Віктор Трегубов розповів, що очищення трубопроводів від російських військових у межах цієї операції запобігло проникненню ворога до північної частини Куп'янська.

За його словами, російські окупанти, які потрапили до міста раніше, нині розосереджені по позиціях у його північних районах.

Ситуація на Сумщині

Російські війська атакували на півночі Сумської області, однак підтверджених даних про їхнє просування немає. У Міноборони РФ заявили про захоплення Барилівки, розташованої на північний схід від Сум. Водночас у 8-му корпусі ЗСУ спростували цю інформацію, наголосивши, що населений пункт перебуває під контролем українських захисників.

Росія намагається сформувати вздовж кордону із Сумською областю буферну зону, яку її військові зможуть утримувати в обороні. Тим часом Сили оборони України продовжували атакувати військові об'єкти противника в прикордонних районах РФ.

Зокрема, Генеральний штаб ЗСУ поінформував про ураження зенітного ракетного комплексу "Тор-М2" поблизу Ржави та радіолокаційної станції неподалік Малого Городкова в Курській області. Крім того, українські військові завдали удару по станції радіоелектронної боротьби біля Сем'ячок у Брянській області.

Ситуація на Харківщині

На північний схід від Харкова російські військові нещодавно намагалися проникнути в районі Малої Вовчі. На геолокованих відеозаписах, опублікованих 27 жовтня, видно, як українські захисники завдають удару по позиціях противника на південь від цього населеного пункту.

Водночас Міноборони РФ заявило про захоплення Алісівки, розташованої на північ від Харкова. Російський військовий блогер стверджував, що до цієї операції причетні підрозділи 1431-го мотострілецького полку. Однак підтверджень просування російських військ у цьому районі немає.

На Лиманському напрямку російські сили також нещодавно намагалися проникнути на українські позиції з півночі. На геолокованих відео, оприлюднених 28 жовтня, зафіксовано удар українських військових по російському солдату на схід від Зеленої Долини після ймовірного проникнення противника.

Попри попередні невдачі, російське командування продовжує реалізовувати план охоплення українського оборонного поясу з північного заходу. Серед пріоритетних завдань окупантів залишаються захоплення Лимана та спроби форсувати Сіверський Донець.

Ситуація на Донбасі

27-28 жовтня російські війська продовжували локальні наступальні дії на схід від Слов'янська та Краматорська, проте не досягли успіхів. Крім того, окупанти повторно атакували Краматорськ: після першого удару вони обстріляли пожежників, які прибули ліквідовувати його наслідки.

Російське командування намагається розвивати наступ зі сходу в напрямку Слов'янська, Краматорська та Дружківки, щоб посилити тиск на українську лінію оборони в Донецькій області. На цій ділянці фронту російські військові нещодавно проникли до Клинового, розташованого на північ від Костянтинівки. За даними українського військового джерела від 28 жовтня, противник намагається закріпитися на південний схід від населеного пункту після попереднього захоплення Безімянного та Попсаного.

Подальше просування російських сил у цьому районі може створити загрозу флангам Олексієво-Дружківки. Водночас окупанти намагаються наблизитися до міста зі сходу, а до Костянтинівки просуваються з півдня та південного заходу.