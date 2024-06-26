"Операція триває". У ГУР анонсували додаткову інформацію про вчорашній обмін полоненими

Обміни полоненими

Нагадаємо, вчора стало відомо, що з російського полону повернулись 90 захисників України.

Серед них воїни Нацгвардії, Військово-Морських сил, бійці тероборони та прикордонники. Вони захищали Маріуполь та ЧАЕС, а також воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Перед цим останній обмін полоненими між Україною та РФ пройшов наприкінці травня. Тоді додому вдалося повернути 71 воїна.

Серед них були захисники Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та Чорнобильської АЕС.

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