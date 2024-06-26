"Операция продолжается". В ГУР анонсировали дополнительную информацию о вчерашнем обмене пленными

Обмены пленными

Напомним, вчера стало известно, что из российского плена вернулись 90 защитников Украины.

Среди них воины Нацгвардии, Военно-Морских сил, бойцы терробороны и пограничники. Они защищали Мариуполь и ЧАЭС, а также воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Перед этим последний обмен пленниками между Украиной и РФ прошел в конце мая. Тогда домой удалось вернуть 71 воина.

Среди них были защитники Мариуполя, Змеиного, Гостомеля и Чернобыльской АЭС.

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