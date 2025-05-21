Операція триває. Генштаб спростував заяви РФ про завершення боїв у Курській області

"Заяви представників держави-агресора щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають реальній обстановці", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курської області триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику.

Загалом, з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовців, з них 25 625 осіб убитими. У полон взятий 971 ворожий воїн. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

У Генштабі додали, що українські підрозділи також продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.