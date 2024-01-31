Операція США проти бойовиків після удару по базі в Йорданії може тривати тижні, - NBC

Адміністрація президента США Джо Байдена готує проведення операції у відповідь на нещодавню атаку бойовиків по американській базі в Йорданії, внаслідок чого загинули троє військовослужбовців. Така кампанія може тривати кілька тижнів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За словами американських офіційних осіб у розмові з журналістами видання, Вашингтон планує "кампанію" у відповідь проти угруповань, що підтримуються Іраном, і така операція може тривати "тижнями".
Очікується, що цілі включатимуть іранські об'єкти за межами цієї країни, а кампанія включатиме як удари, так і кібероперації.
Також зазначається, що у Байдена ще не визначили повний перелік цілей для атак.
Разом з тим Іран вже попередив, що дасть рішучу відповідь на будь-який напад на його територію чи дії на шкоду інтересів Тегерана. Така заява прозвучала після того, як американський президент висловився про рішення помститися за удар безпілотника по базі США в Йорданії, в результаті якого загинули троє американських військовослужбовців.
Нагадаємо, 28 січня на північному сході Йорданії біля кордону з Сирією безпілотник атакував американську військову базу "Вежа 22". За даними Пентагону, внаслідок цієї атаки поранень зазнали понад 40 американських солдатів.
Також в Міноборони Штатів зазначили, що до нападу, за попередніми даними, причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.
Глава Пентагону Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку "в зручному місці, у зручний час". А президент США Джо Байден заявив, що відповідальність за цю атаку несе Іран. Американський лідер зазначив, що вже визначився із заходами у відповідь.
Разом з тим вчора іракське збройне угруповання "Катаїб Хезболла", підтримуване Іраном, оголосило про призупинення всіх своїх військових операцій проти американських військ на Близькому Сході, нібито для того,
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