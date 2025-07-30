Операція без шансів: воїни ССО знищили 7 росіян та захопили позиції

Спецоперації ССО на фронті в Україні

Українські спецпризначенці регулярно виконують бойові завдання на передовій, зокрема й у ворожому тилу.

Група бійців ССО зайшла з тилу та провела блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.

Раніше військовослужбовці 6-го окремого полку ССО "Рейнджер" здійснили успішний наліт на позиції противника в одному з районів бойових дій. Під час операції їм вдалося захопити полонених, тим самим поповнивши обмінний фонд.

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