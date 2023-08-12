Операція RENGAW. Польща розгорнула оперативну групу на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Польщі.

"Я вирішив створити військову оперативну групу в операції під кодовою назвою RENGAW. Завданням вояків буде вишкіл Війська Польського тут, на полі, в провінції Підляського воєводства та формування резерву на випадок погіршення ситуації на польсько-білоруському кордоні... Ми вживаємо ефективних і адекватних заходів для стримування агресора. Військо Польське оснащене сучасною зброєю, сучасною технікою, і все це свідчить про силу Війська Польського – сили, яка стримує агресора", - сказав міністр.

Сьогодні,12 серпня, глава Міноборони відвідав східну Польщу, де нині несуть службу солдати Війська Польського для підтримки Прикордонної варти.

"Немає сумніву, що білоруський режим співпрацює з Кремлем і напади на польський кордон мають на меті дестабілізувати нашу країну. Але я переконаний, що ця акція провалиться, через службу Війська Польського та посилення кордону", - заявив він.

За його словами, ця військова оперативна група має навчальний та оборонний характер.

"У нас є операція GRYF під командуванням Прикордонної служби, яка стосується ущільнення та зміцнення кордону. У цій операції братимуть участь до 4000 вояків Війська Польського, але я вирішив створити військову оперативну групу в операції під кодовою назвою RENGAW", - підкреслив Блащак.

Глава Міноборони також звернув увагу на дії кремлівської пропаганди. Як зазначив він, посилення польського кордону Військом Польським буде використано пропагандистським апаратом Кремля.

Відносини між Польщею та Білорусією

Білорусь та Росія направили до Сувальського перевалку близько сотні бойовиків ПВК "Вагнера". Тим часом у Варшаві не виключають, що найманців можуть використати для провокацій.

Зокрема 1 серпня два білоруські вертольоти порушили кордон Польщі. Це пізніше підтвердило Міністерство оборони. У відповідь Варшава прийняла рішення направити до кордону з Білоруссю тисячу військових, але потім цю кількість збільшили до 10 тисяч.

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