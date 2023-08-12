Операция RENGAW. Польша развернула оперативную группу на границе с Беларусью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Польши.

"Я решил создать военную оперативную группу в операции под кодовым названием RENGAW. Задачей воинов будет обучение Войска Польского здесь, на поле, в провинции Подляского воеводства и формирование резерва на случай ухудшения ситуации на польско-белорусской границе... Мы принимаем эффективные и адекватные меры для сдерживания агрессора. Войско Польское оснащено современным оружием, современной техникой, и все это свидетельствует о силе Войска Польского - силы, которая сдерживает агрессора", - сказал министр.

Сегодня, 12 августа, глава Минобороны посетил восточную Польшу, где сейчас несут службу солдаты Войска Польского для поддержки Пограничной стражи.

"Нет сомнения, что белорусский режим сотрудничает с Кремлем и нападения на польскую границу имеют целью дестабилизировать нашу страну. Но я убежден, что эта акция провалится, из-за службы Войска Польского и усиления границы", - заявил он.

По его словам, эта военная оперативная группа имеет учебный и оборонительный характер.

"У нас есть операция GRYF под командованием Пограничной службы, которая касается уплотнения и укрепления границы. В этой операции будут участвовать до 4000 воинов Войска Польского, но я решил создать военную оперативную группу в операции под кодовым названием RENGAW", - подчеркнул Блащак.

Глава Минобороны также обратил внимание на действия кремлевской пропаганды. Как отметил он, усиление польской границы Войском Польским будет использовано пропагандистским аппаратом Кремля.

Отношения между Польшей и Белоруссией

Беларусь и Россия направили в Сувальский перевал около сотни боевиков ППК "Вагнера". Между тем, в Варшаве не исключают, что наемников могут использовать для провокаций.

В частности 1 августа два белорусских вертолета нарушили границу Польши. Это позже подтвердило Министерство обороны. В ответ Варшава приняла решение направить к границе с Беларусью тысячу военных, но затем это количество увеличили до 10 тысяч.

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