Операція "РДК" у Бєлгородській області розкрила серйозні провали оборони РФ, - ISW

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков раніше повідомив, що російська влада витратила 10 млрд рублів на будівництво лінії укріплень уздовж кордону Бєлгородської області з Україною.

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин також раніше оголосив про будівництво комплексу укріплень під назвою "лінія Вагнера" по Бєлгородській області в жовтні 2022 року і піддав прямій критиці російську бюрократію за те, що вона не підтримала будівництво лінії.

Нові заклики посилити оборону вздовж російсько-українського кордону, швидше за все, не матимуть суттєвого ефекту, оскільки війська РФ неправильно розподіляють сили, які найкраще підходять для підтримки активних наступальних операцій, укомплектовуючи ці зміцнення.

Існуючі зміцнення та оборонні приготування мало чим могли перешкодити рейду 22 травня на Бєлгород. Пригожин, мабуть, використовує у своїх інтересах занепокоєння інформаційного простору, що з цією наслідками операції, щоб зміцнити свій вплив у країні.

Ключові висновки ISW:

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин оголосив, що бойовики почали передавати свої позиції у Бахмуті Міністерству оборони РФ.

Росія та Білорусь підписали угоди, які офіційно просувають підготовку до розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оголосив, що створено сім батальйонів територіальної оборони.

У ніч із 24 на 25 травня Росія завдала ще одного масованого удару безпілотниками "Шахед-131/136" по території України.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на південь від Кремінної.

Окупанти продовжували обмежені наземні атаки навколо Бахмута.

Російські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.

Російські джерела стверджували, що російські війська збили шістьох безпілотників над Кримом.

Нагадаємо, що 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області РФ. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, проте вже наступного дня його скасували, незважаючи на те, що солдати не вийшли з території регіону.