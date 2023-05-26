Операция "РДК" в Белгородской области вскрыла серьезные провалы обороны РФ, - ISW

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что российские власти потратили 10 млрд рублей на строительство линии укреплений вдоль границы Белгородской области с Украиной.

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин также ранее объявил о строительстве комплекса укреплений под названием "линия Вагнера" по Белгородской области в октябре 2022 года и подверг прямой критике российскую бюрократию за то, что она не поддержала строительство линии.

Новые призывы усилить оборону вдоль российско-украинской границы, скорее всего, не будут иметь существенного эффекта, поскольку войска РФ неправильно распределяют силы, которые лучше подходят для поддержки активных наступательных операций, укомплектовывая эти укрепления.

Существующие укрепления и оборонительные приготовления мало чем могли помешать рейду 22 мая на Белгород. Пригожин, вероятно, использует в своих интересах беспокойство информационного пространства, связанное с этой последствиями операции, чтобы укрепить свое собственное влияние внутри страны.

Ключевые выводы ISW:

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что боевики начали передавать свои позиции в Бахмуте Министерству обороны РФ.

Россия и Беларусь подписали соглашения, официально продвигающие подготовку к размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил, что создано семь батальонов территориальной обороны.

В ночь с 24 на 25 мая Россия нанесла еще один массированный удар беспилотниками "Шахед-131/136" по территории Украины.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и южнее Кременной.

Оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута.

Российские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

Российские источники утверждали, что российские войска сбили шесть беспилотников над Крымом.

Напомним, что 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области РФ. Местные власти позже объявили режим контртеррористической операции, однако уже на следующий день отменили его, несмотря на то, что солдаты не вышли с территории региона.