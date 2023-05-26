Операция "РДК" в Белгородской области вскрыла серьезные провалы обороны РФ, - ISW

Операция "РДК" и легиона "Свобода России" в Белгородской области РФ выявили серьезные недостатки линии обороны региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что российские власти потратили 10 млрд рублей на строительство линии укреплений вдоль границы Белгородской области с Украиной.
Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин также ранее объявил о строительстве комплекса укреплений под названием "линия Вагнера" по Белгородской области в октябре 2022 года и подверг прямой критике российскую бюрократию за то, что она не поддержала строительство линии.
Новые призывы усилить оборону вдоль российско-украинской границы, скорее всего, не будут иметь существенного эффекта, поскольку войска РФ неправильно распределяют силы, которые лучше подходят для поддержки активных наступательных операций, укомплектовывая эти укрепления.
Существующие укрепления и оборонительные приготовления мало чем могли помешать рейду 22 мая на Белгород. Пригожин, вероятно, использует в своих интересах беспокойство информационного пространства, связанное с этой последствиями операции, чтобы укрепить свое собственное влияние внутри страны.
Напомним, что 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области РФ. Местные власти позже объявили режим контртеррористической операции, однако уже на следующий день отменили его, несмотря на то, что солдаты не вышли с территории региона.
Все подробности об операции на территории Белгородской области - в материале РБК-Украина.
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