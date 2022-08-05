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Операция "Рассвет". Израиль нанес удары по "Исламскому джихаду" в секторе Газа

Фото: министр обороны Израиля Бени Ганц (flickr com idfonline)
Автор: Александр Мороз

Армия обороны Израиля сегодня, 5 августа 2022 года, начала военную операцию против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Израиля.

Сообщается, что в настоящее время израильская армия наносит удары по объектам в секторе Газа. Также сообщается, что в тылу в радиусе 80 км от сектора объявлена "особая ситуация". Этот режим используется для предоставления властям больших полномочий в отношении гражданского населения с целью его защиты. Более подробная информация будет предоставлена позже.

По данным палестинских СМИ, израильская армия бьет по позициям в северной части Газы.

Военная операция началась через несколько часов после того, как министр обороны Бени Ганц обратился к палестинскому "Исламскому джихаду" с предупреждением о том, что примет меры, если террористы не откажутся от планов дальнейших нападений на Израиль.

Террористическая группировка со вторника угрожала атаками в ответ на арест своего лидера Басама Саади на Западном берегу. Ее действия привели к перекрытию дорог и изоляции палестинского населения в приграничных районах.

"Нашим врагам в целом и лидерам ХАМАСа и "Исламского джихада" я прямо говорю: "Ваше время ограничено". Угроза будет устранена так или иначе", - заявил сегодня Ганц и добавил, что террористы взяли жителей Газы в заложники, поскольку тысячи палестинцев не могут воспользоваться закрытым пунктом пропуска "Эрез".

Напомним, ранее Израиль потребовал от ООН распустить военную комиссию по сектору Газа из-за антисемитских высказываний одного из ее членов.

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