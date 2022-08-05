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Операція "Світанок". Ізраїль завдав ударів по "Ісламському джихаду" в секторі Гази

Фото: міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц (flickr com idfonline)
Автор: Олександр Мороз

Армія оборони Ізраїлю сьогодні, 5 серпня 2022 року, почала військову операцію проти терористичної організації "Ісламський джихад" в секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Ізраїлю.

Повідомляється, що в даний час ізраїльська армія завдає ударів по об'єктах в секторі Гази. Також повідомляється, що в тилу в радіусі 80 км від сектора оголошено "особливу ситуацію". Цей режим використовується для надання владі більших повноважень щодо цивільного населення з метою його захисту. Більш детальна інформація буде надана пізніше.

За даними палестинських ЗМІ, ізраїльська армія б'є по позиціях в північній частині Гази.

Військова операція почалася через кілька годин після того, як міністр оборони Бені Ганц звернувся до палестинського "Ісламського джихаду" з попередженням про те, що вживе заходів, якщо терористи не відмовляться від планів подальших нападів на Ізраїль.

Терористичне угруповання з вівторка погрожувало атаками у відповідь на арешт свого лідера Басама Сааді на Західному березі. Дії терористів призвели до перекриття доріг та ізоляції палестинського населення в прикордонних районах.

"Нашим ворогам загалом і лідерам ХАМАСу та "Ісламського джихаду" я прямо кажу: "Ваш час обмежений". Загроза буде усунена так чи інакше", - заявив сьогодні Ганц і додав, що терористи взяли жителів Гази в заручники, оскільки тисячі палестинців не можуть скористатися закритим пунктом пропуску "Ерез".

Нагадаємо, раніше Ізраїль вимагав від ООН розпустити військову комісію по сектору Гази через антисемітські висловлювання одного з її членів.

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