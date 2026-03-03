Операція проти Ірану: США вперше в історії використали аналоги "Шахедів"

Йдеться про систему LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System), яку багато військових оглядачів уже називають американським аналогом іранських "Шахедів".

Судячи з опублікованих кадрів, апарати мають схожу конструкцію, включно з аеродинамічною схемою, двигуном внутрішнього згоряння і штовхаючим гвинтом. Експерти вважають, що при розробці могла використовуватися "зворотна інженерія" на основі вивчення уламків іранських дронів.

Однією з головних особливостей нових дронів стала можлива наявність терміналів супутникового зв'язку. На знімках фюзеляжів видно характерні прямокутні елементи, що зовні нагадують обладнання Starlink.

При цьому залишається невідомим, чи використовують військові стандартну комерційну мережу або спеціалізовану захищену систему Starshield від компанії SpaceX. Вашингтон підтверджує факт використання дронів, однак технічних подробиць їхнього оснащення терміналами зв'язку поки що не розкриває.

Використання супутникових технологій дає змогу операторам зберігати повний контроль над безпілотником протягом усього польоту і наводити його візуально за наявності камери. Це значно ускладнює перехоплення апаратів, оскільки супутниковий сигнал важко блокувати засобами радіоелектронної боротьби.

Крім того, така система управління дає змогу дронам маневрувати на малих висотах, ефективно обходячи зони дії радарів і систем протиповітряної оборони.