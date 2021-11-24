Операция "Полесье": правоохранители укрепляют защиту границы с Беларусью в Чернобыльской зоне

В рамках специальной пограничной операции "Полесье" пограничные наряды усиленно разворачивают контрольные посты.

“Мы контролируем основные пути, ведущие к границе. Также будет осуществляться проверка автобусных станций и вокзалов и проводить предупредительные мероприятия в приграничных населенных пунктах. Никаких искусственных влияний "братских" государств на Украину не позволим", - заявил замглавы МВД Евгений Енин.

Для патрулирования и мониторинга границы правоохранители используют беспилотники и другие технические средства наблюдения.

На Чернобыльскую зону отчуждения приходится 34 км общего с Беларусью государственного рубежа.