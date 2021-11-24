Операція "Полісся": правоохоронці зміцнюють захист кордону з Білоруссю в Чорнобильській зоні

Україна почала зміцнювати кордони з Білоруссю для запобігання міграційних потоків. Зокрема, почалося посилення захисту північного кордону в Київській області в районі Чорнобильської зони.

У рамках спеціальної прикордонної операції "Полісся" прикордонні наряди посилено розгортають контрольні пости.

“Ми контролюємо основні шляхи, що ведуть до кордону. Також буде здійснюватися перевірка автобусних станцій і вокзалів і проводити попереджувальні заходи в прикордонних населених пунктах. Ніяких штучних впливів "братніх" держав на Україну не дозволимо", - заявив заступник голови МВС Євген Єнін.

Для патрулювання та моніторингу кордону правоохоронці використовують безпілотники та інші технічні засоби спостереження.

На Чорнобильську зону Відчуження припадає 34 км спільного з Білоруссю державного кордону.