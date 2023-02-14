Операція "Первоцвіт". У Чернівецькій області посилять контроль за збором та продажем рідкісних рослин

У Чернівецькій області посилять перевірки місць збору рідкісних рослин, засобів перевезення та місця можливого продажу первоцвітів. Так звана операція "Первоцвіт" триватиме до травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку ОВА .

Державна екологічна інспекція Карпатського округу нагадує, що за незаконне придбання, збут та розповсюдження об’єктів рослинного світу порушників притягуватимуть до адмінвідповідальності за ст. 88-1 КУпАП. Розмір штрафу складає від 510 до 1700 грн.

Наголошується, що за ті самі дії, які вчинені щодо об’єктів рослинного світу, що перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів, передбачається штраф у розмірі від 1700 до 3655 гривень з конфіскацією об'єктів рослинного світу (ч.2 ст.88-1 КУпАП).

Так, за один екземпляр незаконно зірваної червонокнижної квітки передбачена відповідна компенсація. Наприклад, черемша (цибуля ведмежа) - 62 гривень, шафрани (крокуси) та підсніжники - від 49 до 62 грн (залежно від виду), сон-трава - від 37 до 62 грн (залежно від виду).

Тож українців закликають бути екологічно свідомими, не продавати та не купувати червонокнижні рослини.

Нагадаємо, в Міноборони підрахували суму збитків екології України після нападу Росії.

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