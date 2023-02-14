Операция "Первоцвет". В Черновицкой области усилят контроль за сбором и продажей редких растений

В Черновицкой области усилят проверки мест сбора редких растений, средств перевозки и мест возможной продажи первоцветов. Так называемая операция "Первоцвет" продлится до мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкую ОВА .

Государственная экологическая инспекция Карпатского округа напоминает, что за незаконное приобретение, сбыт и распространение объектов растительного мира нарушителей будут привлекаться к административной ответственности по ст. 88-1 КУоАП. Размер штрафа составляет от 510 до 1700 грн.

Отмечается, что за те же действия, совершенные в отношении объектов растительного мира, которые находились в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу, или охраняемых в соответствии с международными договорами, предусматривается штраф в размере от 1700 до 3655 гривен с конфискацией объектов растительного мира (ч.2 ст.88-1 КУоАП).

Так, за один экземпляр незаконно сорванного краснокнижного цветка предусмотрена соответствующая компенсация. Например, черемша (лук медвежий) - 62 гривен, шафраны (крокусы) и подснежники - от 49 до 62 грн (в зависимости от вида), сон-трава - от 37 до 62 грн (в зависимости от вида).

Поэтому украинцев призывают быть экологически сознательными, не продавать и не покупать краснокнижные растения.

Напомним, в Минобороны подсчитали сумму ущерба экологии Украины после нападения России.

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